"Emergenza, i Cau passo indietro rispetto al Pronto soccorso"

"I numerosi accessi ai Cau non sono un indicatore necessariamente positivo per il sistema sanitario locale: accentrano tante prestazioni, che magari prima potevano trovare risposta dalla farmacia al medico di famiglia, le quali fanno numero ma non certo qualità. Proprio sulla qualità rispetto ai Punti di primo Intervento, che a suo tempo avevano già ridimensionato i Pronto soccorso periferici presenti nel territorio, si è fatto un ulteriore passo indietro, visto che nei Cau, a differenza dei Ppi, non è prerogativa necessaria avere la specializzazione di medicina in urgenza-emergenza". Così Luca Bartolini, ex consigliere regionale e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e Cesare Polidori, responsabile di FdI per la Valle del Savio, rispondono al sindaco di Mercato Saraceno, Monica Rossi.

"Perché su questo il primo cittadino non dice nulla? Come si fa ad esultare per un Cau? - si chiedono i due esponenti di FdI - Il Cau, infatti, ha senso se posizionato a fianco di un Ppi come a San Piero in Bagno o, meglio ancora, come a Cesena dove affianca il Pronto soccorso. Quando si è in presenza di un codice bianco o codice verde, sottostimato da personale non formato in emergenza urgenza, al paziente si fa correre il rischio di non trattare a dovere un codice giallo che potrebbe sfociare in qualche cosa di più grave. I problemi non sono tanto i codici rossi, che sono tutti protocollati e chi è ben formato sa cosa deve fare, ma sono proprio i codici verdi che all’apparenza vengono etichettati come tali ma che poi si aggravano. Sono casi rari, lo sappiamo, ma ovviamente se chi ti fa la diagnosi non è formato in emergenza urgenza il rischio diventa maggiore ed è un rischio figlio del depotenziamento dei servizi d’emergenza sul territorio".

E tutto questo senza nemmeno alleggerire i Ps. "Nei Cau c’è la prima diagnosi, ma poi molto spesso ti fanno accedere al Ps più vicino, perché i medici non sono specializzati". Altro aspetto è quello della costanza del personale dei Cau. "Il Cau non ha garanzia di continuità perché quelli che qui vi lavorano non hanno contratti che garantiscono continuità di servizio. Su questa partita la sinistra, dal governatore Bonaccini ai sindaci, racconta falsità e invece di ammettere che non ci sono medici e le scelte sono fatte per coprire i buchi di bilancio da loro causati, ricorrono al taglio dei servizi. La gente lo capirebbe, ma andare a raccontare che con i Cau si migliora il servizio è un mentire spudoratamente alla popolazione".