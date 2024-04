Emergenza, il Cau al Bufalini aprirà il 6 maggio

L’Ausl Romagna ha fissato la data di apertura del ‘Cau’ (Centro assistenza urgenza) di Cesena: la struttura riservata alle emergenze sanitarie non gravi (i cosiddetti ’codici bianchi’) aprirà i battenti il 6 maggio alla piastra servizi dell’ospedale Bufalini e sarà attivo dalle 8 alle 20. L’obiettivo dei ‘Cau’ aperti su input della Regione è quello di alleggerire i reparti di Pronto soccorso degli ospedali dai pazienti che non necessitano di interventi per problemi gravi.

Vaccinazione contro

papilloma virus

L’Ausl Romagna organizza giornate di vaccinazione contro il papilloma virus-hpv per ragazze fino ai 26 anni. L’accesso è libero e la vaccinazione è gratuita venerdi’ 12/04 dalle ore 8.30 alle 12 e lunedì 15/04 dalle ore 14 alle 16 presso gli Ambulatori vaccinazioni adulti in piazza A. Magnani 146, a Cesena. La vaccinazione è gratuita fino al compimento del 26 esimo anno di età, non è necessaria la prescrizione medica ed è sufficiente presentarsi nelle sedi e orari indicati.

Nelle stesse giornate è possibile l’accesso diretto alla vaccinazione antitetanica per gli adulti.

Per accedere alle vaccinazioni in altre giornate o orari è sempre possibile prenotare attraverso il CUP e Cup tel (800002255).