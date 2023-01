Emergenza rifiuti, bidoncini insufficienti per i nuclei più numerosi

In merito al servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti domestici, gestito da Hera per conto del Comune di Savignano sul Rubicone (FC), sono a segnalare ed evidenziare una situazione di criticità.

I fattI:

a seguito della recente approvazione della nuova ’tariffa puntuale’, in occasione dell’ultimo consiglio comunale, Hera ha provveduto a ritirare gran parte dei contenitori carrellati ad uso condominiale e contestualmente, ha fornito il kit di bidoncini da 40 litri cadauno per il conferimento di cartacartone, plasticalattine, vetro. Per l’indifferenziata, era già in uso il bidoncino grigio.

Secondo Hera, qualsiasi famiglia, indipendentemente dal numero di componenti, dovrebbe adeguarsi ad utilizzare il kit di contenitori concessi in comodato d’uso gratuito.

La mia famiglia, come molte altre, è composta da 5 persone, ma a Savignano, vi sono nuclei che arrivano anche a 6-7-8 persone a famiglia.

Ho chiesto ad Hera che venissero forniti ulteriori bidoncini per la raccolta di cartacartone e plasticalattine, in quanto il mio volume di rifiuti differenziati, è notevolmente superiore, considerando che è previsto solo un passaggio a settimana da parte degli addetti alla raccolta porta a porta.

A tale richiesta, ho ricevuto risposte negative sia dal personale Hera, sia dal call center del numero verde dedicato.

Sulle pagine social di Facebook di gruppi cittadini, ho riscontrato malcontento anche da parte di diversi concittadini e questo mi porta a supporre che la questione dev’essere affrontata da chi di dovere, di concerto coi residenti nei vari quartieri del paese.

Sostanzialmente questo è un problema di molte le famiglie savignanesi, specialmente chi come il sottoscritto, si trova in difficoltà per l’accumulo sul balcone.

Giovedì scorso, non sono nemmeno passati a raccogliere l’organico e non è la prima volta che succede.

Claudio Mengoni