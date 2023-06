"Emergenza, ritardi del governo"

"Il Governo sta lasciando solo la Romagna alluvionata: perché? A ridosso dell’emergenza abbiamo assistito alla sfilata di esponenti del Governo: foto e giro in elicottero. Dopo? Sono cominciati i problemi fino all’offesa da parte di un Ministro cui rispondiamo: ‘No, caro Ministro, l’Emilia Romagna non usa il Governo come un bancomat. Non l’abbiamo mai fatto né lo faremo mai, però ci state lasciando soli. Perché?’". Così Marcello Borghetti, segretario regionale Uil invoca una ricostruzione rapida e chiede al governo di fare la sua parte, a partire dalla nomina del commissario per l’emergenza e la ricostruzione.