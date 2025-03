Emergenza sicurezza e baby gang. Borello non vuole diventare il Bronx. Il sindaco: "Installeremo telecamere"

Qualche decina di anni fa se a Cesena dicevi ‘Bronx’ tutti capivano che stavi parlando del quartiere Vigne. Oggi non è più così perché c’è una nuova realtà che l’ha soppiantato: è Borello, popolosa frazione della prima collina, o meglio una parte ben precisa di Borello, quella a valle della strada principale che taglia a metà il paese rappresentandone la spina dorsale, fino all’E45 e al fiume Savio.

A far deflagrare la bomba che ha catalizzato su Borello l’attenzione dell’opinione pubblica sono state le violente rapine del 21 gennaio scorso, sulle quali stanno indagando le forze dell’ordine. Ma la misura era già colma, e per cercare di dare qualche risposta alla crescente inquietudine di ampie fasce di popolazione i consiglieri comunali Enrico Rossi (Pd) e Nicholas Pellegrini (FdI) hanno dato vita a un’iniziativa senza bandiere di partito: un incontro con l’amministrazione comunale sul tema della sicurezza. L’incontro si è tenuto nel tardo pomeriggio nella biblioteca di quartiere, uno spazio insufficiente e privo di impianto di amplificazione, tanto che alcune persone sono rimaste fuori.

Il sindaco Enzo Lattuca si è presentato con l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini, il comandante della polizia locale Andrea Piselli, il dirigente del commissariato di polizia Nicola Vitale e del tenente Carannante dei carabinieri. A conclusione della sua introduzione, il sindaco Lattuca ha invitato i presenti a raccontare i problemi del paese: è stato come dare una sciabolata a una bottiglia di spumante: il tappo è saltato via e sono state decantate le imprese di almeno tre gruppi di giovanissimi bulli e teppistelli (uno pare sia formato da ragazzini di famiglie di origine bulgara) che vessano i loro coetanei e incutono timore anche agli adulti e ai commercianti, tanto che il supermercato Crai ha dovuto assumere una guardia giurata per un periodo per arginare i continui furti.

Nell’acceso dibattito sono venuti fuori racconti incredibili: dalle scorribande in moto agli infissi di case infranti a pietrate, da un giovanissimo steso a terra sul marciapiede con la testa schiacciata in strada, alla devastazione dell’hub di quartiere dove si trova la biblioteca con minacce alle due assistenti, fino alla diffusione di immagini in videochiamata di atti osceni da parte di un ragazzino all’interno del piano superiore della biblioteca. Un’insegnante di scuola materna ha addirittura segnalato atteggiamenti da bulli fra i bambini di quattro e cinque anni.

Più volte negli interventi è emersa la difficoltà nei rapporti in famiglia e con la scuola e le istituzioni, problemi sottolineati anche dalla presidente del quartiere Rita Persiani. L’assessore alle politiche giovanili Giorgia Macrelli ha illustrato l’attività dell’unità educativa di strada che è formata da quattro giovani che da otto mesi operano nel territorio comunale e a Borello sono presenti due pomeriggi ogni settimana. Il sindaco Lattuca ha espresso fiducia nell’effetto degli intervenuti educativi in corso e ha detto che presenterà nuovamente alla Prefettura la richiesta (bocciata quattro anni fa) di installare telecamere con capacità di leggere le targhe agli accessi all’E45 per un maggiore controllo del territorio. Visibilmente soddisfatti Enrico Rossi e Nicholas Pellegrini: "L’incontro è stato positivo, ora bisogna far seguire i fatti".

Il consigliere comunale Enrico Sirotti Gaudenzi (Lega), già intervenuto nel corso della serata puntando il dito contro le politiche migratorie dei governi di sinistra, ieri è intervenuto nuovamente a commento del dibattito affermando che la giunta "ha scarsa intenzione di intervenire con azioni concrete pur di fronte alle richieste di aiuto da parte di numerosi residenti del quartiere".