Emergenze pediatriche, corso al palazzo del turismo

Il Rotary Club Cesenatico Mare ha organizzato una interessante iniziativa dedicata ai bambini piccoli. Questa sera, dalle 20 alle 23, nella sala convegni del Palazzo del turismo "Primo Grassi", si terrà un corso teorico e pratico sulle emergenze pediatriche, con una particolare attenzione alle manovre di rianimazione e di disostruzione delle vie aeree. Il relatore è il dottor Giuseppe Sarnataro, specialista in Medicina Interna con indirizzo Medicina d’Urgenza, il quale lavora all’ospedale Piero Angioloni di San Piero in Bagno ed è il responsabile e direttore scientifico della Croce Verde. L’obiettivo del corso è aiutare mamme, papà, nonni, educatori ed insegnanti, ad affrontare le emergenze sanitarie di neonati e bambini. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. L’adesione è gratuita ma è necessaria la prenotazione contattando il Rotary Club Cesenatico Mare al 335 227758, inviando una mail a segreteria@rotarycesenaticomare.it, oppure telefonando allo 0547 57100, contattando la Croce Verde. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cesenatico. Nel corso della serata chi vuole può fare una donazione che il Rotary Club Cesenatico Mare destinerà ad un service a sostegno della Croce Verde di Gambettola, i cui volontari lo impiegheranno per acquistare un monitor multi paramentrico d’emergenza, un dispositivo elettronico ed informatico da installare sulle ambulanze per avere a disposizione in tempo reale tutti i parametri vitali delle persone trasportate. La settimana successiva, il 22 gennaio, sempre alle 20, il Rotary Club Cesenatico Mare sarà presente ad un momento conviviale che si terrà al ristorante pizzeria Levante per un altro service, questa volta a favore dell’Endas di Cesenatico.

g.m.