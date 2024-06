Emiday, donazione al Bufalini Nell'ambito dell'edizione 2023 di 'Emiday', serata benefica in memoria di Emiliano Bagnoli, sono stati donati 1100 euro al progetto 'Pediatria a misura di bambino' dell'ospedale Bufalini. La consegna è avvenuta ieri al parco Campana di San Mauro Mare, con il direttore della Pediatria Marcello Stella e la coordinatrice Alice Rasi presenti. La donazione contribuirà a sostenere progetti come l'arte terapia e la musicoterapia per i piccoli pazienti, grazie al supporto di associazioni, aziende e volontari.