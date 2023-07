Emma Carichini: "Sono una ’secchiona’ con la passione per l’ambiente"

Emma Carichini, 19 anni il 2 agosto, residente a Savignano sul Rubicone è una delle due studentesse che si sono diplomate con 100 e lode presso l’Istituto di istruzione Marie Curie di Savignano sul Rubicone. Emma ha frequentato il liceo scientifico tradizionale.

Quante ore ha studiato al giorno per prepararsi alla perfezione?

"Quasi ogni giorno mattina e pomeriggio fino alla mattina del mio orale, anche se più che uno studio si potrebbe definire un ripasso. La maggior parte del lavoro io, come molti altri maturandi, l’ho fatto durante il corso dell’anno. Sono sempre stata costante nello studio e questo mi ha aiutata molto".

I suoi amici di classe la considerano un po’ una secchiona?

"Forse ogni tanto sì, ma sempre senza alcuna intenzione di insultarmi".

Ha già scelto cosa farà ora dopo il diploma?

"Mi piacerebbe frequentare la facoltà di Ingegneria per l’ambiente e il territorio, chiamata anche Ingegneria ambientale. Sono convinta che sia l’università che fa per me in quanto coniuga il mio desiderio di non abbandonare lo studio delle materie scientifiche e il mio interesse verso tematiche che riguardano l’ambiente e l’inquinamento".

Quale argomento avrebbe scelto per la prova di italiano?

"Purtroppo a causa dell’alluvione non ho sostenuto le prove scritte. Penso che avrei fatto una tipologia B, quella tratta da un testo di Federico Chabod sul concetto di nazione".

I suoi hobby?

"Palestra. Mi piace cucinare per i miei amici o i miei familiari. Lo ritengo un gesto di affetto".

Ha un sogno nel cassetto? "Ritengo molto urgente la necessità di muovere l’Italia verso la transizione ecologica e renderla un Paese più verde. Ecco, il mio sogno sarebbe contribuire in qualche modo a far sì che ciò avvenga".