Emozioni al Lacrima party. Si balla e si piange in pista

Non è sinonimo di tristezza, anche se il nome può far confondere le idee. Manifesta piuttosto un desiderio di libertà. Si tratta del Lacrima party che torna questa sera a Cesena al club ippodromo, dopo l’appuntamento del 23 luglio sempre a Cesena. "Non vediamo l’ora di piangere e ballare insieme" è il motto degli organizzatori della festa. Gli organizzatori hanno pensato a una serata nella libertà più totale "dove ascoltare tutti i tuoi pezzi indie preferiti in compagnia dei tuoi migliori amici e poter lasciarti andare a qualsiasi emozione: gioia, tristezza, rabbia, delusione, entusiasmo, amore". Tutto questo è Lacrima. Il Lacrima Party torna questa sera, a Cesena al Club Ippodromo, dopo lo speciale appuntamento del ’Lacrima day’, un evento unico tenutosi sabato 13 luglio al Rock in Roma, in cui sono stati festeggiati nel miglior modo possibile i traguardi raggiunti da Lacrima, organizzazione nata a fine 2021 a Bologna dalla volontà di 3 ragazzi di creare una famiglia grande quanto l’Italia intera per piangere e ballare assieme la migliore musica Indie Pop italiana. Sillyelly, Giovanni Ti Amo, Comete, Auch (Tommy Cassi, Andrea Pisano e Gabriele Boscaino) e Galeffi sono gli artisti che si sono esibiti in apertura. L’evento ha avuto come tema centrale la salute mentale, oggi più che mai argomento di prioritaria importanza.

Una serata per piangere e ballare sulle canzoni di Coez, Gazzelle, Frah Quintale, Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari. "Una festa in cui cantare, sfogarsi e lasciarsi andare come se fossi nella tua cameretta – spiegano gli organizzatori – uno show itinerante nel quale il pubblico ha la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere, sia per l’ambiente familiare che si viene a creare, che per il coinvolgimento durante il party. Durante una serata Lacrima è possibile ascoltare una canzone più ’up’ subito dopo una più malinconica e con entrambe è possibile esorcizzare preoccupazioni e dolori della vita. Il tutto è a sua volta alternato a momenti speciali e gag divertenti.

Lacrima nasce nel cuore pulsante di Bologna, facendosi strada con una nuova cultura tra le giovani generazioni, una cultura che sfida le convenzioni della notte e abbraccia l’autenticità delle emozioni umane. Lacrima è una risposta alle cicatrici lasciate da anni di pandemia, isolamento e cambiamenti globali.