Emozioni e gesta della Nove Colli secondo Barducci

di Giacomo Mascellani

’Rincorsi dal vento. Storia di una lunga avventura sulle salite della Romagna’, è il libro edito da Minerva che il giornalista e scrittore Sergio Barducci ha scritto in collaborazione con Nove Colli ed il glorioso gruppo ciclistico ’Fausto Coppi’ di Cesenatico. All’interno di questa nuova pubblicazione c’è la mitica granfondo con partenza e arrivo a Cesenatico, raccontata anche da campioni e personaggi famosi come Jury Chechi, Linus, Davide Cassani, Giovanni Valetti, Domenico "Melo" Muccioli, Guido Neri, Pino Roncucci e Pasquale Fornara.

Lo sport delle due ruote a pedale è una passione che lega tanti romagnoli, rafforzata dalle gesta epiche di alcuni campioni e miti del ciclismo. Fra questi, oltre all’indimenticabile Marco Pantani che resterà per sempre nei cuori di tifosi e romagnoli, ci sono i grandi Gino Bartali e Fausto Coppi, atleti indomabili e infaticabili ma anche uomini straordinari, capaci di far sognare per le epiche gesta sulle impervie salite del Giro d’Italia e di regalare pregevoli esempi di umanità, di lealtà, sportività e rispetto.

Il volume racconta emozioni, speranze e ambizioni, delle migliaia di atleti che ogni anno colorano le strade della Nove Colli, uno dei più grandi eventi sportivi del mondo e la più importante e partecipata granfondo, di cui si corse la prima edizione nel 1971, organizzata dal gruppo cicloturistico ’Fausto Coppi’, fondato nel 1965 e che ebbe sede nello storico Bar del Corso sul porto canale di Cesenatico. Nel libro di Barducci si intrecciano le storie dei tanti che accorrono dai luoghi più lontani del mondo con il solo obiettivo di partecipare alla Nove Colli. C’è chi lo fa per condividerlo con tantissimi amici, chi per superare un momento di difficoltà, chi per un impeto di solidarietà, chi per sostegno nei confronti dei meno fortunati, chi per misurarsi dopo un trapianto o chi per amore, lanciandosi nella proposta di matrimonio mentre pedala accanto alla fidanzata. Ci sono poi gli irriducibili, che da più di trent’anni non si perdono un’edizione e si allenano intensamente a dispetto dell’età. E poi ci sono migliaia di volontari, che si spendono per la migliore riuscita di un evento straordinario.

Il libro sarà presentato stasera, alle 20.45, al teatro comunale di Cesenatico, in un incontro aperto al pubblico dove assieme all’autore Sergio Barducci interverranno Andrea Agostini, presidente del Gruppo ciclistico ’Fausto Coppi’, e l’ex campione di ciclismo Davide Cassani. Saverio Mazzoni leggerà alcuni brani dell’opera.