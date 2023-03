’Empatica-mente’, ultimo incontro su depressione e disagio

A Gatteo si chiude il ciclo di incontri ’Empatica-mente’, dedicato alla salute e al benessere psicofisico. Stasera alle 21 alla biblioteca Ceccarelli lo psicologo e psicoterapeuta Marco Guccione affronterà il tema della depressione, cercando di fornire utili strumenti di supporto per chi soffre di questa patologia e per i familiari che si trovano a far fronte alla malattia di un proprio caro. Il disagio psichico è infatti aumentato in questi anni di crisi pandemica e di lockdown, ma spesso viene confuso con la tristezza e trattato con pregiudizio.

Ingresso libero. Per info: 0541 932377 o 0541 935521