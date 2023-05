Emporio Epico e stazione di posta, via libera ai progetti per 1,4 milioni

Nuovo passo in avanti per la realizzazione dell’emporio solidale E.P.I.CO (Equo, partecipato, inclusivo, & Co) di Cesena, progetto attraverso il quale l’amministrazione potenzierà le politiche sociali a vantaggio delle persone più fragili. Sono stati approvati dalla giunta i progetti definitiviesecutivi dell’Emporio e della Stazione di posta che troveranno spazio all’interno dello stabile di via Guido Rossa a Torre del Moro, collocato al centro di un parco pubblico. L’intervento strutturale, corrispondente a un investimento complessivo di 1.150.000,00 euro (500 mila euro di risorse comunali e 650 mila assegnati al Comune di Cesena dal PNRR nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”), prenderà avvio alla fine dell’estate dopo che, entro agosto, saranno affidati i lavori. A queste cifre si sommano ulteriori 280 mila euro, sempre assegnati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati al servizio. L’edificio della Stazione di posta - Centro Servizi a contrasto della povertà sarà composto, a piano terra, da alcuni servizi di supporto in risposta a bisogno primari, e in particolare: spazio per la distribuzione di viveri, indumenti e farmaci con scaffalature; accoglienza; sala polifunzionale; e una zona smistamento beni di prima necessità. Al primo piano invece ci saranno: uno spazio per il Fermo postacassetta postale per senza dimora; un ufficio per la consulenza legale; una sala corsi riunionipolivalente; locale con cucina; uno spazio destinato a sportelloaccoglienza, mediazione, associazioni.