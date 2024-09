Emporio solidale a Torre del Moro: "Un progetto contro la povertà"

Il futuro Emporio Solidale di Cesena sta per diventare realtà. La fine dei lavori dell’intero polo di via Guido Rossa, a Torre del Moro, è prevista entro fine anno. La rete solidale cesenate si amplia ulteriormente. Prende forma, giorno dopo giorno, il nuovo Emporio solidale di Cesena nell’area artigianale di via Guido Rossa 140, a Torre del Moro, dove a partire dal prossimo gennaio saranno operativi gli uffici della Stazione di Posta – Centro servizi (distribuiti su due piani) e i locali del market solidale progettato per i nuclei familiari più fragili che vivono una condizione di particolare difficoltà socio-economica. Sulla base di quanto condiviso dalle ditte appaltatrici, FS Costruzioni e Ingegneria Emiliana Società Benefit, i lavori procedono nel pieno rispetto del programma.

"L’avanzamento dei lavori nel cantiere di via Guido Rossa – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – ci consente di guardare al futuro di questo importante servizio territoriale tracciando le prossime fasi operative riguardanti, da un lato, le attività di arredo dei locali riqualificati e, dall’altro, la futura gestione ad opera dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e le realtà associative incaricate. Avviati la scorsa primavera, i lavori proseguono in linea con la tabella di marcia. Se per quanto riguarda la futura sede della Stazione di Posta sono state completate le opere relative alla lavorazione del massetto, su cui verrà collocata la pavimentazione, e l’installazione degli impianti, in merito all’Emporio la ditta ha concluso la realizzazione delle fondazioni, le piastre per l’ancoraggio dei pilastri in acciaio, e procede ora con la realizzazione dei sottoservizi che precede la posa del prefabbricato che sarà adibito a magazzino".

"Siamo fortemente convinti – commenta l’assessora ai servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – che questo nuovo servizio migliorerà il tenore di vita di tutti quei nuclei familiari presi in carico dai servizi sociali e affiancati dal tavolo Solidarietà e in modo particolare dal Barco. Proprio le volontarie e i volontari di questa importante realtà cesenate sono al lavoro per potenziare, quotidianamente, l’Emporio, al momento allestito a Pievesestina, al Mercato Ortofrutticolo".

Il progetto prevede la realizzazione di un Centro Servizi – Stazione di Posta a contrasto della povertà, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e di un magazzino di stoccaggio merci di circa 300 metri quadrati e un piazzale per il carico e scarico merci, oltre alla dotazione di parcheggi e spazi liberi. L’intervento strutturale corrisponde a un investimento complessivo di 900 mila euro.