"Emporio solidale: opera faraonica, pochi benefici"

L’emporio solidale è uno dei cavalli di battaglia dell’amministrazione comunale di Cesena guidata da Enzo Lattuca, ma per la consigliera comunale leghista Antonella Celletti si tratta di un’opera faraonica con ritardi ingiustificabili e con molti dubbi nel rapporto tra costi e benefici. La struttura di Torre del Moro, rileva la consigliera leghista, costerà intorno a 1,5 milioni di euro. I lavori sono iniziati in ritardo di anni "nonostante l’attività di un Emporio solidale non richieda particolari esigenze strutturali. Un Emporio solidale si può realizzare in un semplice capannone facilmente raggiungibile dai fruitori. Ciò che conta sono i volontari e i prodotti negli scaffali. Serve, insomma, lo spirito di servizio più che strutture faraoniche. A Cesena, al contrario, si è voluto strafare". Celletti rileva i cambiamenti di destinazione e i continui annunci di inizio lavori smentiti dai fatti. Poi, dopo le critiche, l’apertura di un ‘surrogato’ di emporio al mercato ortofrutticolo (con affitto di 2.800 euro al mese). "Se l’obiettivo che la Lega ha condiviso fin dal 2019 era quello di sostenere i nuclei famigliari in difficoltà per accompagnarli, quando possibile, all’autonomia valeva la pena dilatare i costi e i tempi per realizzare questo mega progetto, oltretutto così decentrato?" osserva Celletti.