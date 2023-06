Enaip Cesena, sfilata di moda al localino lungo il fiume per celebrare l'anno scolastico

Tempo di festa all’Enaip Cesena che a conclusione dell’anno scolastico propone, come ogni anno, la sfilata di moda del corso IeFP abbigliamento che si svolgerà stasera alle 21. Quest’anno lo spettacolo sarà allestito presso gli spazi botticelliani del localino lungo il fiume a Cesena, l’Acquadolce. Il luogo è stato scelto non a caso, come spiega il direttore di Enaip Cesena Claudio Bulgarelli: "Durante le giornate in cui Cesena e il nostro territorio è stato colpito dall’alluvione, i nostri ragazzi erano in stage presso aziende locali e hanno vissuto lo sconforto per un disastro naturale senza precedenti e fuori controllo. Tutto questo ci ha convinti a fare qualcosa e nel nostro piccolo, valorizzare le nostre realtà vicini".