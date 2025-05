Enaip, domani la sfilata di moda

L’appuntamento è per domani alle 21 in piazza della Libertà a Cesena, quando la grande piazza divenuta simbolo di socializzazione della città ospiterà la passerella glamour dell’evento di fine anno dei corsi di formazione IeFP di Enaip. L’edizione 2025, con il patrocinio del Comune di Cesena, prende il titolo di “Bright Side of the School”: un invito a scoprire e celebrare il lato luminoso della scuola, dove creatività, talento e passione prendono forma. Un messaggio positivo che si tradurrà in uno spettacolo unico, con le collezioni ideate e realizzate dalle allieve e allievi, frutto del percorso formativo e del loro impegno.

L’evento è corale e vede la presenza di tutti i corsi IeFP Enaip che si tengono a Cesena: moda, grafica e meccanica. L’ingresso è gratuito. In occasione della serata, il locale Welldone CILS Social Food offrirà un menù speciale dedicato all’evento e uno sconto del 10%, specificando al momento della prenotazione ’Enaip Fashion Show 2025’.

"Fare è il miglior modo di imparare" è il motto di Enaip che da 75 anni si occupa di formazione e inserimento lavorativo sul territorio cesenate, forlivese e del Rubicone. Per ulteriori informazioni, contattare: Enaip Cesena 0547/28969; enaipcesena@enaip.forli-cesena.it www.enaip.forli-cesena.it