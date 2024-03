Enaip, incontri e laboratori alla Malatestiana

Vivere gli spazi culturali, prenderne possesso, toccarli e sentirli comodi come la propria casa, il proprio luogo di lavoro, la propria stanza: questo l’obiettivo del progetto che partirà martedì 12 marzo, quando la Biblioteca Malatestiana ospiterà una serie di iniziative che si svilupperanno per tutto il 2024 e che coinvolgono gli utenti dei Centri Socio Occupazionali di Enaip in collaborazione con la Biblioteca per rendere accessibile e consapevole l’utilizzo degli spazi culturali a persone con disabilità attraverso il coinvolgimento in attività ricreative e di condivisione. Non poteva esserci luogo migliore della Biblioteca Malatestiana, luogo culturale cesenate per eccellenza, che ogni giorno accoglie nei suoi spazi intrisi di cultura migliaia di persone, creando incontri e scambi culturali. Il tutto è in linea con la filosofia che anima i Cso di Enaip, più conosciuti come ’Casine’, che ogni giorno si aprono al mondo dalla vetrina di Corso Garibaldi a Cesena e fanno nascere rapporti, situazioni, opportunità ed armonie riuscendo in questo modo a dar vita a pensieri, passioni, desideri e talenti.

A piccoli gruppi gli utenti si alterneranno ogni settimana per sviluppare attività laboratoriali di comunicazione aumentativa, di giochi di società, di lettura quotidiani, libri e fumetti. "Questo progetto – commenta Claudio Bulgarelli, direttore della sede cesenate di Fondazione Enaip Forlì-Cesena – rientra nella filosofia di Enaip di formazione e inclusione legata strettamente al territorio in cui operiamo e ci auguriamo che possa davvero diventare un’opportunità di crescita per i nostri utenti e anche per tutti i fruitori della Biblioteca malatestiana. Che diventi davvero un magnifico incontro di persone". La presentazione del progetto ci sarà martedì 12 marzo alle ore 14.30 presso l’aula Magna in cui interverrà Paolo Zanfini, direttore della Biblioteca Malatestiana.