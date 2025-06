Endas, Giulia Senni contro ogni ostacolo

È stato un altro fine settimana ricco di emozioni e risultati per l’Atletica Endas Cesena, che tra Busto Arsizio, Imola e Misano Adriatico ha portato in pista atleti di ogni età, uniti dalla stessa voglia di mettersi in gioco. A Busto Arsizio si sono svolti i Campionati Italiani di Prove Multiple Junior, dove a difendere i colori dell’Endas c’era Giulia Senni, impegnata nell’intenso programma dell’eptathlon. Nonostante settimane complicate tra la preparazione per la maturità classica e un fastidioso infortunio alla spalla che l’ha tenuta lontana dagli allenamenti nel giavellotto, Giulia ha scelto comunque di esserci, con la determinazione di chi non si tira indietro davanti alle difficoltà. La sua prestazione è stata solida, combattiva, e soprattutto generosa: ha ottenuto il record personale nei 100 ostacoli con 14’’65 e si è avvicinata tantissimo al recente personale (1.60) anche nel salto in alto, valicando l’asticella a 1.59.

Il rammarico è arrivato nel giavellotto, dove la mancanza di allenamento ha inevitabilmente inciso sul risultato finale. Nonostante questo, Giulia ha chiuso al quarto posto assoluto, a soli 79 punti dal podio e a poco più di 90 dal suo personale complessivo: un risultato che racconta più della classifica, perché testimonia forza, maturità e passione vera. Nel frattempo, al Campo Scuola Galli di Imola, sono andati in scena i Campionati Regionali Allievi.

A guidare il gruppo è stata Arianna Prati che ha conquistato il titolo di campionessa regionale nel lancio del disco. Molto bene anche Andrea Giottoli, secondo nel martello, e Raoul Gabriele, che ha chiuso al secondo posto nel peso. Marta Forti nel salto con l’asta, ha festeggiato il nuovo primato personale (2.70m) regalandosi la medaglia d’argento, mentre Sara Teodorani ha brillato due volte: prima argento con il personale nei 100 ostacoli, che le vale anche il minimo per i Campionati Italiani Allieve, poi con il terzo posto nei 200 metri.

A Misano Adriatico, invece, i Campionati Italiani Master. Gli endassini Over 35 si sono distinti portando a casa una pioggia di medaglie e addirittura un record italiano. A guidare il gruppo è stata, come sempre, la capitana Cristina Sanulli, che ha vinto sia i 100 che i 200 metri categoria SF50, firmando anche la miglior prestazione nazionale sui 200. Ma tutta la squadra ha brillato: Barbara Capellini è salita sul gradino più alto del podio nell’asta SF45, Valentina Morigi ha conquistato l’oro nel triplo SF40 e bronzo nel lungo, mentre Barbara Marinucci ha vinto i 400 metri SF40 ed è arrivata terza nei 200. Non da meno Luigi Valdifiori, protagonista nella categoria SM80 con due ori nei 400 e negli 800, un argento nei 200, e un sorriso che racconta tutta la gioia di chi continua ad amare l’atletica ogni giorno. A completare la giornata d’oro, Matteo Passerini ha vinto il lungo SM40, e Francesca Abbondanza ha conquistato un bel bronzo nei 200 SF55 siglando il nuovo personale.