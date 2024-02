Endas, il 2024 promette bene. Già arrivati record e qualificazioni

Il 3 e il 4 febbraio, il Palacasali di Ancona, il più grande impianto indoor italiano dedicato all’atletica leggera, sarà la location dei Campionati Italiani Juniores. L’Atletica Endas Cesena si presenterà alla prima rassegna tricolore dell’anno rappresentata da Giulia Senni, bronzo ai tricolori all’aperto under 18 nell’eptathlon, nei 60 ostacoli e dalla saltatrice in lungo Arianna Rondoni, che torna su un palcoscenico nazionale dopo un grave infortunio che l’ha tenuta lontana dalle pedane per quasi un anno. Per entrambe l’ambizione è quella di un piazzamento in finale. Senni chiuderà poi la stagione invernale il 2 e 3 marzo andando a caccia di un piazzamento di rilievo nelle prove multiple. La settimana prossima, sempre nel capoluogo marchigiano, verranno assegnati i titoli italiani Allievi. Quattro i cesenati che saranno della partita. Nelle corse l’ostacolista Angelica Collini, quest’anno progredita fino a 8.98 sui 60 metri con barriere e i velocisti GiovanniTentoni (60 piani, 7.12) e Biagio Vignatelli, titolare del pass per 200 e 400 metri, che ha scelto di misurarsi sulla distanza breve in cui vanta un personal best di 23.05.

Primo campionato italiano per la saltatrice in alto Viola Vincenzi che la settimana scorsa è salita fino a quota 1.61. Le competizioni al coperto continuano a premiare anche gli under 16 di casa Endas, campioni regionali a squadre 2023. Dopo aver migliorato i record regionali di 200 metri (Giovanni Orlandi), 800 (Alessandro Morgagni) e 4X200(Tentoni-Faedi-Biserni-Orlandi), i giovanissimi cesenati hanno scalato le classifiche nazionali che ora vedono Riccardo Tentoni al terzo posto in quella dei 60 ostacoli (8.78) e Giovanni Orlandi quarto sulla distanza piana in 7.24. Anche il fango delle campestri ha portato sorrisi ai biancoverdi che, dopo il successo organizzativo dei Campionati Regionali al Parco Ippodromo, hanno incassato la qualificazione alle finali nazionali delle squadre juniores maschili (Giuliano Manzi, Francesco Lombardi e Pietro Orioli) e under 18 femminili (Chiara Sabattini, Elisabetta Terenzi e Federica Melchionda.