Endas protagonista ai Master Indoor Over 35

Lo scorso weekend, il PalaCasali di Ancona ha ospitato i Campionati Italiani Master Indoor, evento dedicato a tutti gli atleti over 35 anni e piena dimostrazione di come l’atletica, sport pieno di passione e di talenti, non abbia età. Anche l’Atletica Endas Cesena ha partecipato, raccogliendo non solo numerose medaglie, ma anche tanta voglia di mettersi in gioco.

Tra i protagonisti, spicca il veterano della squadra, Luigi Valdifiori (Master 80), che ha conquistato l’oro nei 400 m con una straordinaria rimonta nel finale e l’argento negli 800 m. Bene anche Davide Tappi nei 60m e 200m M70, mentre un pizzico di sfortuna per Pierpaolo Senni, squalificato nei 3000 m di marcia a soli 400 m dall’arrivo.

Esordio in maglia cesenate per Andrea Bissioni e Giuseppina Piccaluga, che si sono ben comportati nei 1500m nonostante una brutta influenza. La squadra maschile ha poi chiuso le proprie gare con la staffetta 4x1 giro composta da Luigi Valdifiori, Andrea Ermini, Diego Prati e Davide Tappi, che nella categoria M65 ha sfiorato il bronzo, fermandosi al quarto posto.

Le donne erano invece capitanate dal tecnico della squadra master Cristina Sanulli. Chiara Zoffoli ha conquistato l’argento nei 60hs F45, Valentina Morigi ha ottenuto un doppio oro nel salto in lungo e triplo F40, mentre Barbara Capellini si è laureata campionessa italiana nel salto con l’asta F45 tornando a volare oltre i 3m.

Grande protagonista la stessa capitana Cristina Sanulli, con due ori nei 200m e 400m F50, seguita da Barbara Marinucci, oro nei 400m e argento nei 200m. Successi anche per Serena Sbarzaglia, che ha conquistato due argenti nei 200m e 400m F45, e per Francesca Abbondanza, che ha chiuso al quinto posto nei 200m F55 con il proprio primato personale. Ottimo rientro in pista per Manuela Casadei nel giro di pista, dopo un lungo stop forzato.