Endas, questa sera assemblea dei soci

Questa sera alle 20.30, nel pistino indoor di atletica leggera in via Gastone Sozzi fronte viale Torino, si terrà l’assemblea straordinaria dei soci dell’associazione dilettantistica polisportiva Endas Cesenatico. Il presidente Mauro Polini ed il consiglio direttivo, hanno deciso di riunire gli iscritti della prestigiosa società, per discutere tre argomenti all’ordine del giorno, che sono la verifica dei poteri, l’analisi degli emendamenti e le relative votazioni per la modifica dello statuto della società sportiva, e varie iniziative e proposte che saranno presentate dal direttivo e dai soci dell’Endas.