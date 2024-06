Endas, record per tutti. Senni sogna il tricolore

Lo scorso fine settimana, l’atletica leggera italiana è stata protagonista con due eventi di grande rilievo: i Campionati Italiani di Eptathlon a Lana e i Campionati Italiani Master a Roma, presso lo stadio Paolo Rosi.

Campionati Italiani di Eptathlon – Lana

Riguardo al primo appuntamento, tra le protagoniste scese in pista a Lana, Giulia Senni, già medaglia di bronzo lo scorso anno ai tricolori under 18, ha confermato il suo talento conquistando una solida posizione in classifica. Al termine delle due giornate di gara infatti soltanto 16 punti hanno diviso la Senni dal podio.

La multiplista dell’Atletica Endas Cesena ha per di più molto da recriminare per un guasto al sistema di cronometraggio che l’ha costretta a ripetere la prova sui 200 metri. Nonostante questo imprevisto, la cesenate ha collezionato due nuovi record personali: 14.91 secondi sui 100 ostacoli e 42.74 metri nel giavellotto.

Questi risultati rappresentano anche il pass per la partecipazione ai Campionati Italiani Individuali di categoria che si terranno a Rieti il mese prossimo.

Soddisfazione anche per la debuttante Viola Vincenzi, che alla sua prima gara tricolore ha chiuso al diciannovesimo posto con il nuovo primato personale di 4103 punti. La giovane allieva ha ottenuto quattro nuovi record personali nelle gare individuali: 16.50 secondi sugli ostacoli, 1.61 metri nel salto in alto, 8.97 metri nel lancio del peso e 2.39.87 negli 800metri, dimostrando un promettente potenziale per il futuro.

Parallelamente, lo storico stadio Paolo Rosi di Roma ha ospitato i Campionati Italiani Master di Atletica Leggera. L’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, dimostrando che la passione per lo sport e la competizione rimane forte a tutte le età. La delegazione dell’Atletica Endas Cesena ha raccolto ben 9 medaglie, di cui 6 d’oro.

Cristina Sanulli ha conquistato il doppio oro nei 100 metri (12.99) e nei 200 metri (26.81) categoria F50. Due vittorie anche per la saltatrice Valentina Morigi, atterrata a 5.20m nel lungo e a 10.80m nel triplo categoria F40. Barbara Capellini ha ottenuto l’oro nel salto con l’asta categoria F45 con un salto di 3 metri, mentre Barbara Marinucci è stata la più veloce nei 400 metri categoria F40 con un tempo di 1.00.39.

Il decano della squadra, l’ottantenne Luigi Valdifiori, ha conquistato due argenti nei 100 metri (16.89) e nei 400 metri (1.24.91). Buone prestazioni anche per Manuela Casadei, che per la prima volta è scesa sotto i 14 secondi nei 100 metri categoria F45, e Pierpaolo Senni, al debutto nei 5km di marcia categoria M55. Qualche imprevisto ha bloccato l’ostacolista Chiara Zoffoli e la saltatrice Rosalba Luongo.

Sono da segnalare anche i rientri agonistici di Orietta Stramiglio e Davide Tappi.