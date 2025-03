Endas, weekend di soddisfazioni

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per il mondo dell’atletica cesenate targato Endas, i cui tesserati si sono distinti in diverse competizioni in ambito regionale. Sabato e domenica intanto proprio Cesena ha ospitato il raduno Fidal dei mezzofondisti, in preparazione della ‘Festa del Cross’ in programma il prossimo fine settimana a Cassino e che coinciderà coi campionati italiani della disciplina. Campionati ai quali parteciperanno anche Maddalena Rossi e Alessandro Morgagni.

Nonostante il fatto che non sia ancora disponibile la pista attualmente in fase di restyling, il gruppo, composto da una cinquantina di atleti, ha avuto tutte le possibilità di godersi gli spazi già disponibili sotto alla tribuna e l’ampia area del Parco Ippodromo, sempre molto apprezzata per la sua conformazione da chi si cimenta in gare di corsa campestre.

Riscontri incoraggianti sono arrivati anche da Ancona dove, nel corso un evento Fidal riservato ai cadetti, Lorenzo Mazzoni ha conquistato il quarto posto nel salto triplo, centrando il suo record personale indoor che coincide anche al record sociale per la categoria cadetti. A regalare ancora più ottimismo c’è il fatto che Mazzoni si è presentato all’appuntamento reduce da due settimane di stop legate all’influenza e coi postumi di un lieve infortunio al piede.

A Parma invece è stata protagonista la categoria Ragazzi, della quale fanno parte atlete e atleti di prima e seconda media, chiamati a gareggiare nell’ambito dei campionati regionali. Anche in questo caso le soddisfazioni non sono mancate, con tanti record personali abbattuti e soprattutto tanto divertimento a 360 gradi per un gruppo che in occasioni come queste trova tutti gli ingredienti necessari a rafforzare lo spirito di amicizia e di condivisione di una passione comune.

Infine Francesco Carlucci ha chiuso i 10 chilometri della ‘Attraverso Cesenatico’ in 34’26’’. Oltre a lui era presente un gruppo di iscritti dell’Atletica Endas di ‘andamento lento’ che si allena da inizio anno coi tecnici cesenati. Tutti quanti hanno realizzato il loro miglior tempo personale.

