Endometriosi, convegno al Lungosavio

Sabato alle 15.30, nella sala conferenze del centro commerciale Lungosavio, in via Jemolo a Cesena, si svolgerà il convegno medico su "Endometriosi, questa malattia sconosciuta". L’evento è organizzato dalla Società Te.Ma Eventi di Paolo Teti, in collaborazione con Arianne Endometriosi Onlus, UIL Emilia Romagna, associazione culturale ‘Le Arti di Atena’, Edil SalCes e Zamagni Arredamenti di San Mauro Pascoli,.

Paolo Teti, patron ed esclusivista del concorso ’Miss Mamma Italiana’, concorso dedicato alle mamme, che sostiene l’associazione onlus ’Arianne Endometriosi’, coordinerà il convegno a cui interverranno Silvia Sansavini, ginecologa esperta in diagnosi di endometriosi; Federica Mazza, psicologa e psicoterapeuta; Marco Casadei, medico di famiglia; Valerio Mazza, medico sportivo; Sonia Cellini, testimonial dell’associazione nazionale Onlus Arianne Endometriosi e Moreno Vespi, presidente dell’associazione onlus Arianne Endometriosi.