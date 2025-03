"Energia, azzerare gli oneri anche per le piccole imprese"

Confartigianato apprezza le misure a favore delle piccole imprese del decreto Legge Bollette, ma avanza richieste per garantire sostegno al comparto manifatturiero artigiano. "Confartigianato - afferma il Gruppo di Presidenza di Cesena - ha accolto positivamente l’azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico per un semestre destinato alle piccole imprese, tuttavia, richiede l’estensione dell’azzeramento anche alle imprese alimentate in media tensione dei settori manifatturieri che consumano meno di un milione di chilowattora l’anno e non accedono alle agevolazioni per le imprese energivore".