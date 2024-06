Energia Corrente nuovo main partner del Cavalluccio

Nella stagione 2024/25 il Cesena scenderà in campo con un nuovo ‘main partner’. Sarà infatti Energia Corrente, società del gruppo Cre (Consorzio per le Risorse Energetiche) a esibire, sulle maglie bianconere, targate ancora Errea, il marchio E.Co visibile sia nella posizione frontale, sia sul retro. L’accordo è stato suggellato ieri mattina alla presenza di Vincenzo Maria de Rosa, amministratore delegato di E.Co e del presidente Giancarlo Ferlini, di Claudia Gatti, responsabile marketing del Cesena in rappresentanza della proprietà, e di Gianluca Padovani, direttore generale di Pubblisole, la concessionaria pubblicitaria ufficiale del club che ha finalizzato l’accordo. Nata nel 2007, Energia Corrente è una delle principali realtà del settore dell’energia in Emilia Romagna e ha clienti in tutta Italia, tra famiglie e imprese, alle quali assicura la fornitura di energia, gas ed energia verde certificata. Ha la propria sede operativa a Cesena: un team giovane e con alta professionalità gestisce acquisti e vendite per circa 1 Terawattora (100 mln di Kwh) di energia elettrica e 70 mln di mc di gas. A comporre la base sociale sono circa 130 imprese attive in Italia, con una forte componente nel settore agroalimentare oltre a operatori di rilievo del mondo cooperativo. "È un piacere per noi essere vicini al territorio e ai tantissimi tifosi del Cesena in un momento così importante della rinascita della squadra. La passione che accompagna tutti i supporter del Cesena è la stessa energia che noi mettiamo nel nostro lavoro e nel far crescere la nostra realtà" ha commentato Vincenzo Maria de Rosa. "Il campionato di B – ha dichiarato il presidente del Cesena John Aiello – grazie all’alto livello della competizione, è diventato negli ultimi anni fortemente attrattivo per tifosi e aziende. Siamo sicuri che rappresenterà una efficace piattaforma di comunicazione a livello nazionale per il marchio E.Co. Allo stesso tempo siamo orgogliosi di poter esibire sulle nostre maglie una realtà che ha le sue radici nel territorio romagnolo".