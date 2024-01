Energia e aziende venditrici: "Mercato tutelato, utenti ostacolati"

Le aziende fornitrici di energia ostacolano l’adesione al ‘mercato tutelato’ per chi ne ha ancora diritto (over 75, disabili, percettori di bonus energia) nel ‘silenzio colpevole’ delle amministrazioni locali azioniste di queste aziende: questa la denuncia lanciata da Federconsumatori Forlì-Cesena. "Scandalosa": così Federconsumatori e Spi Cgil dell’Emilia- Romagna definiscono la condizione di famiglie e cittadini dopo la decisione del Governo Meloni di non prorogare il mercato tutelato del gas, superando allo stesso tempo le agevolazioni fiscali in vigore da oltre due anni. Proseguono: "L’unico aspetto positivo, per quanto insufficiente, riguarda la salvaguardia per i clienti definiti ‘vulnerabili’ che mantengono il diritto di rimanere o rientrare nel servizio di tutela. Per parte nostra avevamo richiesto di abbassare la soglia d’età, ma non abbiamo purtroppo ricevuto riscontro. Ora, nel caos generato dalla pervicace volontà del Governo di penalizzare famiglie e cittadini, a partire dai più deboli, si associa il comportamento, anch’esso scandaloso, di molte aziende venditrici. Anche in Emilia - Romagna ci giungono diverse segnalazioni sugli ostacoli che vengono frapposti dalle aziende rispetto al rientro nel mercato di tutela delle persone che ne hanno la condizione. Mancate risposte, lungaggini, rinvii, informazioni non corrette: questa la condizione di tante e tanti alle prese con l’esercizio di un diritto. Un diritto negato perché meno conveniente per le imprese del settore, come dimostrato dalle analisi di Federconsumatori".

"In Italia il mercato libero è un colossale bluff, con pressoché tutte le ‘offerte’ superiori ai costi del mercato di tutela. Un grande affare per qualcuno, ancora una volta, un pessimo affare per gli italiani e le italiane" affermano Federconsumatori e Spi che intendono lanciare una campagna informativa destinata agli utenti vulnerabili, per informarli dei propri diritti e della convenienza dell’adesione al servizio di tutela delle vulnerabilità. In pari tempo segnaleranno abusi e ostacoli all’esercizio di questo diritto. Infine segnalano "la preoccupante assenza, su questi temi, della politica e delle amministrazioni locali della nostra Regione, spesso azioniste delle imprese fornitrici".