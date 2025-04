Energia, l’altalena dei costi. Aumenta la spesa annuale, anche se calano i consumi

Stando ai dati raccolti su base nazionale dall’Osservatorio Segugio.it, nel primo trimestre del 2025 la spesa annuale attesa con l’attivazione delle migliori offerte luce è stabile se paragonata al medesimo periodo del 2024. Rispetto all’ultimo trimestre dell’anno passato, invece, il valore in questione risulta in aumento dell’8%. Per quanto riguarda il gas, la spesa attesa è cresciuta del 14% rispetto al primo trimestre 2024 e dell’8% in confronto all’ultimo trimestre. Lo scorso 30 giugno 2024 era terminato il regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica e i clienti che non avevano optato per un fornitore del mercato libero erano passati automaticamente al Servizio a Tutele Graduali, mentre per i clienti vulnerabili aveva preso il via il servizio di Tutela della vulnerabilità. Quest’ultimo presenta, oltre alle stesse caratteristiche della Maggior Tutela, le condizioni di fornitura aggiornate da Arera su base trimestrale che determinano il prezzo dell’energia. Attualmente 3,4 clienti vulnerabili del mercato elettrico sono ancora in Tutela, mentre circa 3,7 milioni di clienti non vulnerabili hanno aderito al Servizio a Tutele Graduali a cui gli utenti vulnerabili possono accedere su richiesta entro il 30 giugno 2025. Nel Mercato Libero, infine, sono presenti oltre 23 milioni di clienti. Per ciò che concerne l’energia elettrica, l’indagine dell’Osservatorio di Segugio.it ha messo in luce a livello nazionale una decrescita del -5% del consumo medio a fronte di una spesa annua stabile.

Soffermandoci sulla singola Emilia-Romagna, nel primo trimestre dell’anno in corso spicca invece una variazione del -1% nella spesa e del -4% nel consumo rispetto allo stesso periodo del 2024: valori ben differenti se si prende in considerazione in confronto con l’ultimo trimestre 2024, che ha visto una variazione del +7% nella spesa annuale attesa e un -2% nel consumo.

La nostra provincia di Forlì-Cesena, entrando ancora di più nello specifico, ha riscontrato una decrescita del -1% nella spesa annua e del -3% nel consumo di luce rispetto al primo trimestre 2024, ma evidenziando addirittura un +8% nella spesa e uno 0% in più nei consumi a confronto con l’ultimo trimestre. La spesa annua attesa per la luce in provincia nei primi tre mesi del 2025 è stata stimata attorno ai 587 euro, per un consumo annuo di 2.095 kWh. A proposito del gas, infine, il consumo annuo medio nazionale è in crescita del +3%, mentre la spesa annua è salita a un +14% rispetto ai primi mesi del 2024 (+8% sull’ultimo trimestre 2024). Nel dettaglio, la provincia di Forlì-Cesena ha registrato la maggiore variazione sia per quanto riguarda la spesa annua (+15% rispetto al primo quarto del 2024, +13% rispetto all’ultimo quarto) sia per il consumo annuo (+4% rispetto al primo quarto, addirittura +9% sull’ultimo quarto di 2024). Nel primo trimestre 2025 la spesa annua destinata al gas nella nostra provincia si aggira intorno ai 1.220 euro, per un consumo annuo atteso di 1.025 Smc.

