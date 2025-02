Energia, le bollette scottano. Aumenti previsti fino al 20% per i costi di gas e elettricità

Continua l’incubo rincari per le bollette, e famiglie e imprese tremano per il timore di una nuova stangata. In tanti hanno già subito il ‘colpo di grazia’ con gli aumenti dei prezzi trascritti nelle ultime bollette ricevute. L’allarme non è ingiustificato dato che il prezzo del gas nel mese di gennaio 2025 è salito di circa l’1% rispetto a quello di dicembre scorso. Ma se si confronta con quello dei tempi pre-crisi del gennaio 2021, per il nuovo cliente tipo vulnerabile, con un consumo di annuo di 1100 mc di gas, il prezzo risulta oggi superiore di oltre il 78%. Numeri da capogiro, con aumenti in bolletta che hanno raggiunto livelli critici e preoccupanti.

Sono questi alcuni dei dati che emergono dallo studio relativo all’andamento dei prezzi per le forniture di gas ed energia elettrica curato da Energie per la città, d’intesa con l’Amministrazione comunale di Cesena. Il confronto dei dati (bollette alla mano) rileva un prezzo superiore del 21% anche rispetto allo scorso anno, facendo incrementare nuovamente la perdita di potere d’acquisto alle famiglie. I rincari delle bollette, infatti, gravano pesantemente sul bilancio di famiglie e imprese, sempre più soffocate dalle spese, e perplesse di fronte ai costi di luce e gas eccessivi e alle variazioni contrattuali subite. Il prezzo di oggi (in base allo studio di Energie per la città) è inferiore solamente a quello di gennaio e dicembre 2022. Esaminando poi i dati pubblicati da Arera, anche nella bolletta dell’energia elettrica si riscontrano degli aumenti. Nel primo trimestre 2025 per il ‘cliente tipo’ vulnerabile servito in Maggior Tutela ci sarà un aumento circa del 18,2% rispetto all’ultimo trimestre del 2024. A gravare, su questi prezzi che oscillano in maniera a dir poco incontrollabile, pesano l’instabilità geopolitica e le temperature invernali. Dunque cosa si può fare? Per i clienti domestici vulnerabili c’è la possibilità di accedere al vantaggio economico delle tutele graduali (fino a marzo 2027). Cliente vulnerabile è chi ha più di 75 anni, o è percettore di bonus sociale, o soggetto con disabilità, o residente in un modulo abitativo di emergenza o isola minore. Ci sono poi alcuni piccoli accorgimenti, consigliati da Energie per la città, che possono garantire un piccolo risparmio sul consumo di gas: ad esempio effettuare regolarmente la manutenzione alla caldaia e l’analisi fumi o installare valvole termostatiche sui radiatori e un cronotermostato. Lo Sportello ExC è uno strumento che il Comune mette a servizio dei cittadini, per consentire di potersi districare con consapevolezza tra le maglie del mercato energetico. Per maggiori informazioni si può telefonare allo 0547 356500, o scrivere a info@losportelloexc.it.