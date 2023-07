Energia Popolare a Cesena, Bonaccini, Prodi e Schlein alla Fiera

Si riunirà venerdì e sabato, alla Fiera di Cesena, Energia Popolare, l’area che fa riferimento al presidente del Pd e governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (nella foto). A lanciare l’invito a partecipare è lo stesso Bonaccini che invita a ritrovarsi per "costruire un’alternativa credibile alla destra e sostenere la ricostruzione della Romagna". "Voglio raccogliere l’appello di quanti ci hanno chiesto di non disperdere l’energia popolare che abbiamo messo nel recente congresso e farla vivere pienamente nel Pd". Si legge nell’invito del presidente dem ai delegati della sua mozione eletti all’assemblea Pd. "Se ho accettato di essere il presidente del partito - rimarca Bonaccini - è perché sento, come tanti, una duplice responsabilità: quella di far vivere nel confronto democratico quel pluralismo di culture, idee e proposte che solo può garantire piena cittadinanza a tutte e tutti, e al tempo stesso quella di ricercare la sintesi che rinnova la vocazione maggioritaria con cui il Pd lo abbiamo fondato".

"Cesena è un luogo simbolo dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione - dice Bonaccini - ma anche una città in prima linea nel buon governo del Pd e di un centrosinistra nuovo che insieme dobbiamo costruire per diventare un’alternativa credibile a questa destra. Sarà anche il nostro contributo per sostenere la ricostruzione della Romagna".

Alla riunione di Energia Popolare sono previsti interventi di Romano Prodi e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Il programma dell’evento promosso da Energia popolare a Cesena alla Fiera prevede per il primo giorno alle 15 le registrazioni e welcome coffee; ore 16 apertura assemblea plenaria; ore 16.3020 gruppi di lavoro. Sabato: ore 8.30 welcome coffee; ore 912 assemblea plenaria (durante i lavori è previsto l’intervento della segretaria Pd Elly Schlein); ore 12 lezione di Romano Prodi. A seguire restituzione proposte dai gruppi lavoro. Ore 13 conclusioni di Stefano Bonaccini.