Energia popolare in Fiera "Non indeboliamo Schlein"

E’ tutto pronto per la kermesse di lancio di ’Energia popolare’, la corrente di minoranza interna del Pd (ma guai a chiamarla così) del presidente del partito Stefano Bonaccini, uscito sconfitto dalle primarie che il 25 febbraio scorso hanno incoronato Elly Schlein alla guida della segreteria dem. Oggi e domani, alla fiera di Cesena, il presidente dell’Emilia-Romagna chiamerà dunque a raccolta tutti i dirigenti e i militanti che lo avevano sostenuto al congresso e varerà ufficialmente "un’area politico-culturale che porti delle proposte" ma senza indebolire Schlein, perché, ha rimarcato ieri Bonaccini, "se indebolissimo la segretaria taglieremmo il ramo su cui siamo tutti seduti. Non ho mai partecipato a correnti in vita mia e non intendo costituirne una - aveva spiegato il presidente dem qualche giorno fa -, non perché le correnti siano in sé un male, il problema è come nel corso degli anni si erano strutturate dentro il Pd ed erano diventate meno utili rispetto a una dialettica e un dibattito in un grande partito che per forza deve essere plurale, altrimenti non sarebbe un grande partito. Invece noi vogliamo mettere in campo un’area politico-culturale che porti delle proposte, che possono variare e a volte trovarsi in accordo o in disaccordo sui singoli temi anche tra le stesse persone che mi hanno sostenuto al congresso e dare così un contributo di idee a un partito che ha bisogno di avere un’identità molto chiara e molto forte per poter costruire un’alternativa a questa destra". "Negli iscritti - aveva ricordato Bonaccini parlando delle primarie di febbraio - io vinsi di oltre 20 punti e tra gli elettori siamo arrivati quasi alla pari, questo vuol dire che c’è un pluralismo che va tenuto vivo e messo al servizio di quella che per tutti dev’essere la segretaria Elly Schlein". Non a caso Schlein è stata informata per tempo dell’iniziativa e, naturalmente, invitata: interverrà oggi pomeriggio durante i lavori della plenaria. E a fugare ogni sospetto di voler preparare il terreno per una rivincita interna è stato anche invitato Romano Prodi, fondatore dell’Ulivo e padre nobile del Pd, che domani, prima dell’intervento conclusivo di Bonaccini, terrà una lectio. Il programma di oggi prevede dalle 16 alle 18 i sei tavoli di lavoro su Ambiente, Sanità, Europa, Lavoro e impresa, Mezzogiorno, Democrazia, partiti e istituzioni. Alle 18 al via la discussione plenaria, con il saluto di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena. Durante i lavori della plenaria interverrà la segretaria Elly Schlein. Alla conclusione dei lavori, ci si sposterà tutti alla Festa dell’Unità in piazzale Enrico Berlinguer a Sant’Egidio, dove Bonaccini, alle 21.30, verrà intervistato sul palco centrale dalla direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini. Domani il programma prevede alle 9 l’avvio dell’assemblea plenaria, al termine della quale, alle 12, terrà la lezione il fondatore dell’Ulivo ed ex premier Romano Prodi. A seguire ci sarà la restituzione delle proposte dei gruppi di lavoro e, alle 13, le conclusioni di Stefano Bonaccini.