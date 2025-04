Energia pulita in città, progetto cesenate finanziato dall’Ue

Cesena è tra le venti città beneficiarie di un sostegno dall’Ue pari a 94 milioni di euro per promuovere la trasformazione verde e digitale degli spazi urbani. Lo ha annunciato la Commissione europea dopo aver selezionato i 20 progetti vincitori del terzo bando sulle città urbane innovative. Ogni progetto riceverà fino a 5 milioni di euro dal Fondo di sviluppo regionale, che coprirà l’80% dei costi ammissibili. Il progetto Energy2Act di Cesena punta a rendere le comunità responsabili della transizione energetica, creando quartieri ad energia pulita positiva attraverso uno sportello unico integrato per le comunità climatiche con servizi di ristrutturazione su misura, strategie di coinvolgimento dei cittadini e meccanismi finanziari, tra cui un sistema di scambio e un fondo per le comunità climatiche a sostegno dei gruppi vulnerabili.