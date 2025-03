’Energie di comunità’, incontri in ogni comune

L’Unione Rubicone e Mare invita le imprese industriali e artigianali del territorio a partecipare al ciclo di conferenze "Energie di Comunità", un’importante iniziativa dedicata all’efficientamento energetico, alle nuove normative e alle opportunità offerte dalle energie rinnovabili. Gli incontri si terranno nel mese di marzo in quattro diversi comuni e saranno aperti al pubblico, con ingresso libero e gratuito. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire alle aziende strumenti concreti per affrontare le sfide energetiche ed economiche del futuro. Esperti del settore condivideranno esperienze, soluzioni tecnologiche e strategie di decarbonizzazione, approfondendo anche i contributi e gli incentivi finanziari disponibili. Tra i temi trattati: l’evoluzione normativa, i sistemi di accumulo dell’energia rinnovabile e le strategie di transizione energetica per le imprese. Il via oggi, dalle 20.30 alle 22.30, a Gambettola nella sala convegni Federico Fellini in corso Mazzini, 75. Relatore l’ingegnere Luca Silvestrini, consigliere di amministrazione e responsabile Comunità Energetiche Rinnovabili di Exalto Energy & Innovation Srl. Gli altri incontri martedì 11 marzo a Longiano, il 18 marzo a San Mauro Pascoli e il 25 a Savignano sul Rubicone.