Energie di comunità martedì fa tappa alla sala Galeffi

"Energie di Comunità" fa tappa a Savignano sul Rubicone: un incontro per scoprire come risparmiare energia e investire nel futuro. Martedì alle 20.30 nella sala Galeffi, al secondo piano del palazzo municipale, l’ingegnere Gianni Silvestrini, parlerà di fonti rinnovabili e comunità energetiche. Durante l’incontro si parlerà di soluzioni tecnologiche innovative per ridurre i consumi energetici; sistemi di accumulo per l’energia rinnovabile; incentivi e contributi disponibili per chi investe nell’efficienza energetica; e strategie di decarbonizzazione per le aree industriali e artigianali. L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è libero.