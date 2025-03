’Energie di Comunità’ questa sera incontro con l’ad di Exalto&Innovation Mario Gambarele

Prosegue il ciclo di incontri ’Energie di Comunità’, un progetto volto a supportare le imprese industriali e artigianali nel percorso di transizione energetica. Il prossimo appuntamento questa sera, dalle 20.30 alle 22.30, dedicato all’efficientamento energetico e alle opportunità offerte dal settore per ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità aziendale. A differenza di quanto inizialmente comunicato, l’evento si terrà presso la sala Pertini in piazza XI Ottobre 1944 a Longiano, e non più presso la sala Fioravanti. L’incontro sarà guidato dall’ingegnere Mario Gambarele, ad di Exalto Energy & Innovation Srl ed ex coordinatore presso il Ministero dell’Ambiente per le fonti rinnovabili e il risparmio energetico.