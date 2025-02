Energie di comunità, se ne parla domani al Palazzo del turismo

Domani si terrà un interessante incontro sulle energie di comunità, la transizione energetica e l’edilizia sostenibile. L’appuntamento è dalle 18.30 alle 20.30 nella sala convegni del Palazzo del turismo Primo Grassi, nell’ambito del progetto "Energie di Comunità" promosso dall’Unione Rubicone e Mare e finanziato dal bando regionale Pr-Fesr 2021-2027. L’incontro offre un’importante occasione di confronto su tematiche fondamentali per il futuro energetico, come le comunità energetiche, l’evoluzione normativa e la direttiva Case Green dell’Unione Europea. Saranno approfondite anche le strategie per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, con un’attenzione particolare agli interventi di edilizia tattica, economicamente più accessibili, e alle nuove tecnologie disponibili per la riduzione dei consumi. Verranno inoltre illustrate le opportunità di finanziamento e gli incentivi rivolti a cittadini e imprese. A coordinare l’incontro sarà Marco Affronte di Asso – Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile; interverranno l’ingegnere Stefano Lilla, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica dell’Università di Bologna, e l’ingegnere Sergio Pesaresi, esperto certificato in Edilizia Sostenibile e consulente specializzato CasaClima e Passivhaus. Il progetto è in programma fino a maggio e prevede una serie di incontri che coinvolgeranno cittadini, imprese e istituzioni locali. Sarà istituito anche uno sportello unico dedicato all’energia e al clima, ispirato al modello one-stop-shop, con l’obiettivo di fornire consulenza specializzata e supporto concreto a chi desidera intraprendere percorsi di efficientamento energetico.

g.m.