Energie di comunità. Stasera la relatrice è Grazia Paruscio

Prosegue il ciclo di incontri ’Energie di Comunità’, un progetto promosso dall’Unione dei Comuni Rubicone e Mare per supportare le imprese industriali e artigianali nel non facile percorso di transizione energetica. Il prossimo appuntamento questa sera, dalle 20.30 alle 22.30, alla biblioteca comunale Giovanni Pascoli, in centro storico a San Mauro Pascoli. L’incontro vedrà come relatrice Grazia Paruscio, Cfo Amministrativo Finanziario di Exalto Energy & Innovation srl. Verranno approfonditi i principali strumenti finanziari e gli incentivi disponibili per le imprese per l’efficientamento energetico. Ingresso libero.