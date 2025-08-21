Ennesima perdita dell’acquedotto in via Poggiolo

Non c’è pace per chi abita in via Poggiolo e zone circostanti, nel comune di Sogliano al Rubicone: é passata appena una decina di giorni dall’ultimo intervento di Hera per aggiustare una perdita, che a un paio di metri di distanza ce n’è stata un’altra. Pronto l’intervento della cooperativa Clas (foto), inviata da Hera, che ha riparato il danno, ma i residenti hanno ormai perso la pazienza.

"Si tratta – ci hanno detto – della terza rottura da metà maggio 2025, quando è stata asfaltata la strada per il passaggio dei ciclisti della Nove Colli. Prima c’era stato un insolito periodo di calma, ma negli anni scorsi di rotture ne abbiamo contate una cinquantina. Al disagio della sospensione dell’erogazione dell’acqua o quantomeno della riduzione della pressione, si aggiunge il fatto di dover cambiare i filtri dei rubinetti ogni due settimane"

Il tubo interessato dalle frequenti rotture è un tratto di circa 800 metri con una ventina di utenze allacciate. Per due volte, lo scorso anno e poche settimane fa, Hera comunicò di stare valutando se sostituire l’intera conduttura, ma niente si muove, per cui è evidente che la soluzione adottata è sperare che non ci siano più rotture. Intanto la cooperativa Clas di San Piero in Bagno ringrazia per le frequenti chiamate.