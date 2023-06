EnOsteria del Teatro, aria nuova in cucina

Nuova gestione all’ex "Osteria del Teatro" di San Piero in Bagno, dopo che, qualche mese fa, i precedenti titolari hanno cessato l’attività per godere della meritata pensione, al compimento di vari decenni di apprezzata attività di ristorazione. I nuovi titolari di quel locale di Via del Teatro, sono due dinamici quarantenni: Luca Bruschi, chef originario di Sansepolcro, che nel corso della sua attività gastronomica è stato anche tra i fornelli della cucina di importanti ristoranti a livello nazionale (basti ricordare l’Enoteca Pinchiorri a Firenze), e Aneka Portolani sommelier di San Piero. E così dal ristorante dell’ex "Osteria del Teatro" si è passati ad una nuova gestione e a una nuova insegna: quella di "EnOsteria del Teatro" (si trova vicino allo storico Teatro Garibaldi).

Dicono all’unisono Aneka e Luca, pienamente soddisfatti di questo loro primo periodo di attività: "Con la nuova gestione del ristorante "EnOsteria del Teatro", possiamo dire che diamo inizio alla stagione estiva nell’intimo interno del locale e ovviamente anche all’aperto nell’ampio giardino del ristorante stesso. Per quanto riguarda la cucina è possibile degustare anche piatti della antica tradizione gastronomica tosco-romagnola, con carni pregiate e una fornitissima gamma di vini. Assieme allo staff saremo lieti di ricevere a pranzo e cena la clientela non soltanto nella "EnOsteria del Teatro" per gustare le nostre ricette e i nostri piatti, ma anche per far loro conoscere il nostro straordinario ambiente naturale, le nostre verdissime montagne, che avvolgono il paese di San Piero".

Per informazioni 0543903224; [email protected]

gi.mo.