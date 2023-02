Enri Zavalloni Trio sul palco tra funk, soul e colonne sonore

Stasera alle 21.30 al circolo Arci La Fiorita in via del Mare in concerto l’Enri Zavalloni Trio. Zavalloni è un compositore e produttore romagnolo, classe 1977. Ha lavorato per Mike Patton, Pizzicato Five, Marvel Studio, Netflix, Hal Willner, New York Dolls. Di recente ha firmato un brano per la colonna sonora della serie tv americana ’Scorpion’ e suonato sulla popolare serie di Guillermo Del Toro ’Cabinet of Curiosities’. Stasera si esibirà dal vivo in formazione di trio con un live tratto dal suo repertorio funk-soul con organo Hammond, improvvisazioni cinematiche strumentali e cantate. Ingresso gratuito riservato ai soci.