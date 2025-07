Enrico Rossi va a Start Romagna. Subentra Lara Bondanini

Cambio nei banchi della maggioranza in Consiglio comunale a Cesena. Il sindaco Enzo Lattuca e il Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini hanno ricevuto a palazzo Albornoz Lara Bondanini, che subentra a Enrico Rossi tra i consiglieri del Partito Democratico. Enrico Rossi, eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 2014 e per le due successive tornate elettorali (2019 e 2024), ha ricoperto nel corso della legislatura 2019-2024 l’incarico di presidente della 2ª Commissione consiliare.

Dopo undici anni di impegno in Consiglio, Rossi ha accettato la proposta del sindaco Lattuca di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Start Romagna, la società che gestisce il trasporto pubblico locale.

"L’ho indicato quale componente del Consiglio di amministrazione di Start Romagna, in occasione della prossima assemblea dei soci che si terrà il prossimo 11 luglio - spiega il sindaco –. Lo ringrazio per avere accettato e sono convinto che continuerà ad impegnarsi per il bene della città in un ambito, quello del trasporto pubblico locale, che richiede particolare attenzione”.

"Ringrazio – commenta Enrico Rossi – per questa preziosa esperienza di oltre dieci anni in Consiglio comunale. Un grazie al sindaco Enzo Lattuca per la fiducia che mi ha rinnovato affidandomi questo incarico".

A prendere il suo posto in consiglio comunale dalla prossima seduta del 10 luglio sarà Lara Bondanini, attuale presidente del quartiere Dismano, carica che ricopre dal 2014.