Enti del terzo settore a casa del Conservatorio

Sono oltre dieci gli immobili comunali ripristinati e tornati a nuova vita. Un percorso di rigenerazione, strutturale, energetica e sociale, che ha coinvolto gradualmente tutti i quartieri di Cesena interessando diverse associazioni e realtà. Singolarmente o nell’ambito di un raggruppamento, i soggetti aderenti al progetto con le loro attività hanno rianimato questi spazi a lungo rimasti inutilizzati. Dopo l’iniziativa ’SpazioComune’, avviato dall’amministrazione per valorizzare i luoghi di comunità e creare rete tra i soggetti gestori altri due immobili di proprietà dell’ente sono pronti ad accogliere nuovi inquilini.

È l’oggetto del nuovo bando pubblicato sul sito del Comune di Cesena e finalizzato all’acquisizione di proposte relative all’utilizzo dei locali. Si tratta della stanza 13 del secondo piano di Palazzo Guidi e dell’immobile di Porta Santi, in via Mura Eugenio Valzania. In entrambi i casi, così come previsto dal Codice della Partecipazione, destinatari dell’avviso sono i soggetti del terzo settore e tutte le associazioni alla ricerca di una sede idonea allo svolgimento delle attività programmate nel corso dell’anno. Già a partire dall’estate del 2021 il secondo piano dello storico palazzo fatto edificare dalla famiglia Carli e divenuto proprietà dei marchesi Guidi di Montiano, fino ad essere trasformato nel ‘900 in scuola, ospita associazioni e realtà cittadine del terzo settore che condividono spazi ottenuti in concessione dal Comune dando vita a un centro polivalente. Si tratta della prima esperienza di co-gestione dei locali di un immobile comunale messo a disposizione della città e di chi partecipa alle attività proposte dalle associazioni. Sul modello già sperimentato, si procederà con la raccolta delle proposte, la valutazione e l’assegnazione di questi due ulteriori locali.

L’immobile di Porta Santi sarà presto al centro di un intervento di valorizzazione e riqualificazione che ne incrementerà la sicurezza e la funzionalità, nonché la tutela e il valore, per essere destinato a enti o associazioni che operano sul territorio. A seguito dell’avvenuto ottenimento dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza alle Belle Arti, il Comune procederà ora con l’iter di assegnazione dei lavori. I soggetti interessati dovranno inoltrare la propria proposta entro e non oltre le ore 13 del 27 febbraio, all’indirizzo pec [email protected]