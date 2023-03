Enti del terzo settore, bando per contributi da 388mila euro

Contributi per 388mila euro per il terzo settore dei comuni dell’Unione Rubicone e Mare (nella foto il presidente Filippo Giovannini). È stato pubblicato sul sito il bando per la concessione dei contributi economici a favore degli enti del terzo settore che abbiano progetti nell’anno 2023 in campo sociale, sociosanitario e socio-educativo nei Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone.

Potranno essere ammessi a contributo progetti di rilevanza sociale, socio sanitaria o socio-educativa per 215.500 euro e progetti di rilevanza sociale, sociosanitaria o socio-educativa di ambito distrettuale o di particolare rilevanza innovativa o a favore di territori della comunità montana nei Comuni di Borghi e Roncofreddo per 173mila euro.

I progetti saranno finanziati tramite trasferimento di risorse dai Comuni all’Unione, gli altri attraverso risorse regionali nell’ambito del Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno di 31 marzo, e la modulistica scaricabile dal sito www.unionerubiconemare.it e presso gli Urp e gli Sportelli sociali dei Comuni. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di Piano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, ai numeri telefonici 0541-809615- 0541-809614 o tramite email all’indirizzo: [email protected] o all’Ufficio Servizi sociali-area anziani e disabili, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 chiamando il numero 0541809675.

Ermanno Pasolini