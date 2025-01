Entrano all’Anagrafe, ma se ne vanno senza refurtiva

Nella mattinata di ieri gli impiegati comunali dell’Anagrafe, entrando negli uffici posti sul soppalco del Foro Annonario, hanno trovato la porta lasciata aperta.

"Qualcuno era entrato ma senza senza effettuare lo scasso – informa l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini –. I dipendenti comunali hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine ed è intervenuta la Polizia di Stato. Velocemente si è appurato che alcuni tavoli erano stati messi a soqquadro, ma che non era stato portato via nulla. D’altronde in quegli uffici non si tengono soldi e inoltre si trovano le telecamere interna ed esterna".

"L’ipotesi più plausibile – prosegue l’assessore Ferrini – è che a incunearsi sia stato qualche membro di bande che a volte presidiano il Foro Annonario e i paraggi e che sino stati autori di una bravata, anche perché fortunatamente, oltre alle asportazioni non avvenute non sono stati rilevati danni alle strutture".

Diversamente, invece, è andata in una precedente occasione quando i ladri sono entrati negli stessi uffici comunali e si sono impossessati di alcuni computer. L’accesso al Foro può avvenire anche dal parcheggio del secondo piano che necessiterebbe di un impianto di allarme antintrusione.