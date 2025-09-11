"Entrata importante per i nostri investimenti"

La sentenza della Corte di Cassazione che dà ragione al Comune di Cesenatico nella causa contro il colosso Eni per l’Imu sulle piattaforme, rappresenta una grande occasione per la città. Da questa imposta sull’estrazione dei giacimenti per l’estrazione del gas metano, situati nelle acque prospicienti la costa di Cesenatico, arrivano 3 milioni e 800mila euro solo per gli accertamenti relativi agli anni 2014 e 2015, sulla base delle richieste presentate nel 2017 dall’amministrazione comunale del sindaco Matteo Gozzoli.

Sindaco Gozzoli, la Cassazione garantisce una entrata straordinaria. "Si, è una grande soddisfazione, perché io, la mia giunta, l’avvocato Marco Zanasi, i dirigenti ed i tecnici comunali, ci abbiamo tutti creduto e ci siamo impegnati per nove anni".

Come saranno spesi i 3,8 milioni che entrano nelle casse del Comune? "La notizia è di 48 ore fa, nei prossimi giorni mi confronterò con giunta e dirigenti per definire le priorità da sottoporre al consiglio comunale. Sicuramente queste sentenze ci daranno la possibilità di garantire nuove somme disponibili per il nostro piano degli investimenti; giusto per fare alcuni esempi c’è da proseguire con i prossimi stralci del waterfront di Ponente, l’ex Lavatoio da recuperare, gli impianti sportivi e le manutenzioni".

In ballo ci sono altre partite aperte con l’Eni che potrebbero far arrivare altre cifre consistenti. "Dopo le richieste presentate nel 2017, attraverso i nostri uffici nel 2018 abbiamo emesso anche i primi avvisi di accertamento Imu relativi alle annualità dal 2012 al 2015, e nel 2021 abbiamo emesso gli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2016 al 2019; l’importo complessivo è pari a oltre 19 milioni di euro". La sentenza della Cassazione potrebbe essere determinante sull’esito degli altri contenziosi aperti sempre con Eni. "Lo auspichiamo, la speranza è che queste sentenze abbiano tracciato un precedente che consenta ad Eni di anticipare la risoluzione del contenzioso, ma attenderemo per capire cosa succede e nel frattempo ci difenderemo nelle sedi legali".

Dal 2020 l’Imu sulle piattaforme è ufficiale e si chiama Impi, quanto incassa il Comune di Cesenatico in questi ultimi anni? "Da quando è stata istituita l’Impi incassiamo circa 400.000 euro all’anno".

Il centro destra fa suo il merito di aver aperto la breccia per riscuotere l’Imu dalle piattaforme dell’Eni e lei su questo non ha nulla da obiettare. "Io ho sempre riconosciuto il fatto che le prime pratiche sono state avviate dall’amministrazione del mio predecessore Roberto Buda; quello che ho sempre contestato è che quell’amministrazione decise nel 2016 di coprire il bilancio con queste entrate, che a ben guardare hanno iniziato ad arrivare nelle casse comunali dopo 9 anni di processi".

Giacomo Mascellani