"Entro il 2023 verranno affidati i lavori del parco di Valle Ferrovia"

Pronta risposta del Comune alle critiche dei consiglieri di minoranza della lista ’Oltre’ per la mancata realizzazione del parco di Valle Ferrovia. Dicono il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara (foto): "Entro il 2023 verranno affidati i lavori di realizzazione del parco di Valle Ferrovia, un polmone verde grande come 13 campi da calcio. Al termine si potrà godere di una delle aree verdi di maggiore estensione del territorio. Il 19 luglio 2021 sono terminate tutte le opere di urbanizzazione iniziate alla fine dell’inverno 2019, dopo una lunga sospensione dovuta al fallimento del lottizzante e la chiusura del cantiere nel 2012. Un risultato importante raggiunto grazie alla proficua collaborazione fra curatela fallimentare e amministrazione in primis. Dopo la consegna del progetto definitivo del parco prevista entro marzo, esporremo il progetto, fermo restando la presentazione dello studio di fattibilità tecnico economica alla Commissione tecnica lo scorso 8 giugno 2022. L’approvazione del progetto esecutivo è prevista per luglio, quindi procederemo con la gara d’appalto e l’affidamento dei lavori entro l’autunno".

Una parte del parco sarà adibita a bosco urbano, con la messa a dimora di diverse specie arboree e arbustive: "Le lavorazioni sono iniziate in questi giorni, in leggero ritardo dovuto a una miglioria del sistema di irrigazione in corso d’opera. Il bosco urbano sarà attrezzato con sentieri per 2500 metri quadri, piazzole di sosta e un chiosco. Proviamo a immaginare insieme a Valle Ferrovia un altro bellissimo punto di aggregazione, uno spazio verde attrezzato e naturale, per vivere in tutte le sue parti, la nostra Savignano".

Ermanno Pasolini