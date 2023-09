"Entro l’inverno zone più fragili in sicurezza"

Nei giorni scorsi a Savignano sul Rubicone l’assessora ai lavori pubblici Stefania Morara ha parlato dei lavori che da giugno vengono effettutati dal ponte sulla via Emilia fino al mare e che dovrebbero essere terminati prima dell’arrivo dell’inverno per una spesa totale di 4 milioni di euro. Molti cittadini hanno però chiesto cosa è stato deciso per la parte dello storico fiume a monte di via Togliatti, verso il Seven e verso lo stadio comunale visto che sotto l’arcata dello stesso ponte di via Togliatti si erano fermati diversi tronchi d’albero ostruendo in parte il normale flusso dell’acqua così come è avvenuto sul ponte Bailey che dal piazzale Coppi porta dentro il grande centro sportivo del Seven Sporting Club. Tronchi poi portati via. E ancora più a monte, nel Comune di Longiano il fiume durante l’alluvione era straripato creando gravissimi danni all’azienda agricola ’La Beccaccia’.

Dice l’assessora Morara: "In larga parte i lavori sono già stati eseguiti, poi c’è quello che rimane fuori dagli interventi più urgenti finalizzati alla riapertura della viabilità e alla messa in sicurezza delle zone più fragili in vista dell’inverno. Sono stati realizzati i consolidamenti spondali reputati fondamentali per affrontare le precipitazioni invernali in sicurezza e suturate le ferite delle frane che si sono verificate anche in quel tratto. In seconda battuta stiamo dialogando con Regione e Agenzia regionale per la protezione civile per ripristinare il percorso protetto tanto utilizzato dai cittadini savignanesi. Però è logico che la priorità deve essere data alle opere che attengono la sicurezza del corso d’acqua in vista dell’inverno".

L’assessora spiega anche come sia stato possibile avviare subito i lavori, fin dal giugno scorso: "Malgrado la grossa difficoltà, tutti a vario livello si sono rimboccati le maniche e c’è stata massima intesa e collaborazione tra Agenzia Regionale per la Protezione Civile, Comune e Regione. Il dialogo non si è mai interrotto in questi anni e dovrà essere sempre più serrato, stante il verificarsi sempre più frequente di eventi atmosferici calamitosi dovuti ai cambiamenti climatici. In tale percorso anche gli enti locali devono rivestire un ruolo trainante e propositivo. Solo con una pianificazione condivisa si può pensare a una coerente programmazione di interventi sui vari canali di finanziamento. La collaborazione è stata subito avviata di intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’Agenzia regionale ed è tutt’ora in corso la verifica ed il monitoraggio di eventuali evoluzioni di dissesti sul territorio comunale".