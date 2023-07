Enzo Lattuca intitola rotonda ad Augusto Calzolari, "Ricordare il suo nome per sempre"

Ieri alle 19.15 il sindaco Enzo Lattuca ha ufficialmente intitolato la rotonda antistante l’ingresso dell’Ippodromo del Savio ad Augusto Calzolari. Lo ha fatto insieme a Umberto, figlio di Calzolari, e alla presenza di una nutrita rappresentanza del mondo legato all’ippica, a ridosso dell’apertura della nuova stagione di trotto estivo cesenate: "L’avvocato Calzolari – ha commentato il primo cittadino - è stato un protagonista nella storia della nostra città in tanti ambiti, dalla politica al mondo della rappresentanza delle imprese. Una delle sue grandi passioni era l’ippica: ha avuto ruoli di rilievo anche a livello nazionale e quindi in questa rotonda abbiamo trovato il modo migliore per ricordare nella nostra città, per sempre, il suo nome".