Epifania ricca, si inaugura la nuova scuola media

Questa mattina si terrà la cerimonia del taglio del nastro per inaugurare la nuova sede della scuola media Valgimigli di San Piero in Bagno, realizzata nel sito dove si trovava la vecchia scuola costruita negli anni ‘50 demolita e dichiarata inagibile nel 2007 per carenze strutturali antisismiche. Da quell’anno, la scuola media è stata trasferita nei prefabbricati della Protezione civile di zona Vigne a Bagno nord.

Da lunedì mattina, al loro ritorno in classe dalle vacanze natalizie e di Capodanno 2023-2024, gli studenti troveranno attenderli una struttura moderna nel nuovo edificio scolastico di via Nazario Sauro, 1. "La nuova scuola – afferma il sindaco Marco Baccini – è stata realizzata proprio come la sognavamo in tanti cittadini, quando nel 2014 (inizio del suo doppio mandato quinquennale, ndr.) Iniziammo il percorso di studio di questo progetto, senza soldi e con altri problemi da gestire". Questo il programma della inaugurazione: alle 10 nella chiesa parrocchiale, Santa Messa dell’Epifania celebrata dal parroco, monsignor Jacek.

Alle 10.45 benedizione della nuova scuola; alle 11 interventii di Marco Baccini sindaco del Comune di Bagno, Daniela Corbi dirigente dell’istituto comprensivo Bagno e di Stefano Bonaccini Presidente della Regione Emilia-Romagna. Alle 11.30 taglio del nastro e visita alla scuola, alle 12 buffet per la Comunità. Inoltre vi saranno musiche e momenti di intrattenimento da parte della Banda Santa Cecilia del Comune di Bagno e degli studenti dell’indirizzo musicale della scuola media Valgimigli.