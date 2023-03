Episodi e retroscena della politica italiana nell’incontro con Lucia Annunziata alla Malatestiana

I governi tecnici, le difficili scelte del Quirinale, i presidenti del consiglio nemmeno parlamentari. Questi e altri retroscena della politica italiana sono raccontati nel nuovo libro di Lucia Annunziata (nella foto) ’L’inquilino’, che sarà presentato oggi alle 17 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. La nota giornalista e conduttrice televisiva, ed ex presidente Rai, ricostruisce dettagliatamente gli anni dal 2011 al 2022, iniziati con il governo Monti e finiti con quello di Mario Draghi. Nel libro, con testimonianze dirette ed episodi inediti, si racconta come il potere è stato gestito in Italia ai massimi livelli, mentre il populismo dilagava e gli elettori si allontanavano sempre più dalle urne. Un enorme lavoro giornalistico, fatto raccogliendo anche versioni di personaggi di primo piano.

Nell’incontro di oggi, Annunziata dialogherà con il sindaco Enzo Lattuca, parlamentare per la metà degli anni di cui parla il libro e Stefano Menenti, ex giornalista e imprenditore. Sarà un’occasione per ripercorrere la scena politica degli ultimi anni e ascoltare un racconto anche sugli aspetti umani delle crisi di governo. Per ogni cambio di inquilino di palazzo Chigi, infatti, sono coinvolte, complessivamente, quasi cinquemila persone tra ministeri e istituzioni collegate.